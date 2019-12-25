Жители Германии больше доверяют Макрону, чем Меркель

Граждане Германии больше доверяют президенту Франции Эмануэлю Макрону, чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost со ссылкой на данные опроса исследовательской компании Kantar.

Согласно результатам опроса, 57% немцев склоняются в сторону Макрона, в сторону Меркель — 54%.

44% респондентов отметили, что их доверие к канцлеру «скорее низкое», против президента выступили всего 32%.

Немцев спрашивали об отношении к лидерам семи государств.

На последней строчке по популярности оказались президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, им доверяют всего 6% граждан ФРГ.

Российский президент Владимир Путин оказался в середине списка.

В опросе приняли участие 1024 жителей Германии в период с 12 по 19 декабря.

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