Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату традиционного послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020», — произнес Песков.

Представитель Кремля также добавил, что предметная работа над содержанием послания в данный момент только начинается.

Президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации. На оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные.