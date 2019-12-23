Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату традиционного послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020», — произнес Песков.
Представитель Кремля также добавил, что предметная работа над содержанием послания в данный момент только начинается.
Президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации. На оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные.