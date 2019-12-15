Эрдоган припугнул США признать геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара также может выступить с решением о признании геноцида индейцев в Америке. По мнению турецкого президента – это позорная страница США.

Ранее сенат США одобрил резолюцию 150, в которой массовые убийства армян турками в Османской империи, произошедшие в 1915 году, признаны геноцидом. Резолюция подтверждает, что геноцид имел место, и что Турция была его исполнителем.

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