Эрдоган припугнул США признать геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что Анкара также может выступить с решением о признании геноцида индейцев в Америке. По мнению турецкого президента – это позорная страница США.
Ранее сенат США одобрил резолюцию 150, в которой массовые убийства армян турками в Османской империи, произошедшие в 1915 году, признаны геноцидом. Резолюция подтверждает, что геноцид имел место, и что Турция была его исполнителем.
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