Медведчук обвиняет Европу в попытках отобрать у Украины земли

Глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук подозревает европейские страны в краже украинских территорий. Об этом он сказал телеканалу «112 Украина».

По его данным, на одного украинца в стране приходится 0,9 га земли, а у Европы в среднем по 0,44 га на человека. Именно поэтому европейские страны тянутся к украинским территория, желая забрать себе еще немного земель.

«Украина — центр Европы, давайте заберем эту землю», — предположил, что думает Европа, Медведчук

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