Трамп и Зеленский не поздравили Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

При этом Песков отметил, что послания могли запоздать.

«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже», — сказал Песков.

7 сентября Путину исполнилось 67 лет.

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