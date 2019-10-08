Трамп и Зеленский не поздравили Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
При этом Песков отметил, что послания могли запоздать.
«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже», — сказал Песков.
7 сентября Путину исполнилось 67 лет.
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