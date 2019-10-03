Путин похвалил Трампа за смелость в урегулировании ситуации в КНДР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/485/12458485/RTX3AI4I-pic905-895x505-79556.jpg">

Президент России Владимир Путин отдал должное лидеру США Дональду Трампу в урегулировании ситуации в КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что глава США проявил смелость в этом вопросе.

По словам Путина, Трамп сумел пересечь «демаркационную линию непонимания и отчуждения» и смог встретить с Ким Чен Ыном, а также начать с ним переговорный процесс.

Глава России назвал это историческим шагом.

«Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя», — пояснил Путин.

Ранее Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР.