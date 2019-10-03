Путин похвалил Трампа за смелость в урегулировании ситуации в КНДР
Президент России Владимир Путин отдал должное лидеру США Дональду Трампу в урегулировании ситуации в КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что глава США проявил смелость в этом вопросе.
По словам Путина, Трамп сумел пересечь «демаркационную линию непонимания и отчуждения» и смог встретить с Ким Чен Ыном, а также начать с ним переговорный процесс.
Глава России назвал это историческим шагом.
«Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя», — пояснил Путин.