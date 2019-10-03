Путин объяснил, как России удалось избежать гражданской войны

Президент России Владимир Путин рассказал, каким образом Россия смогла избежать гражданской войны в 90-е годы, а также не попасть на периферию международных отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Россия тогда была рядом с опасной чертой, за которой мог случится распад государства.

Как заявил Путин, Россия в 90-ые годы подвергалась острым внутриполитическим, экономическим, социальным кризисам, а также «агрессии со стороны международного терроризма».

Путин заявил, что не допустить развала государства удалось только благодаря народам, населяющим Россию.

Он подчеркнул, что это не произошло из-за их исключительного патриотизма, мужества, терпения, а также трудолюбия.