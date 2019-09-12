В ДНР заявили о желании стать частью России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что главной задачей ДНР является присоединение к России сообщает РИА «Новости».

По его словам, республика планирует интегрироваться в российское пространство, а при лучшем развитии событий — войти в состав России на правах федерального округа.

Он также отметил, что после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе, граждане Донбасса положительно настроены к присоединению.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее МИД Украины ответил на решение России по Донбассу.