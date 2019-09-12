Путин заявил, что слюнтяй не может быть главой государства
Президент России Владимир Путин рассказал, какой человек не может быть главой государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заявление по этому поводу российский лидер сделал на встрече с ополченцами из Дагестана, которые участвовали в боевых действиях против нападавших на республику банд террористов в августе-сентябре 1999 года.
Один из участников встречи сообщил, что в регионе гордятся таким президентом, как Путин.
При этом российский лидер отметил мужество ополченцев, а также доброту и красоту женщин, живущих в Дагестане.
«При таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства» — ответил на похвалу Путин.
Российский лидер подчеркнул, что по-другому быть невозможно.
Ранее в ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин выпил стопку водки, выполнив обещание, данное в Дагестане в 1999 году.