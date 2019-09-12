Путин выпил стопку водки, как и обещал 20 лет назад

В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин выпил стопку водки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что он выполнил обещание, данное в Дагестане 20 лет назад в 1999 году.

Путин встретился с представителями народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года.

После приветственного слова о событиях прошлых дней, президент поднял стопку и выпил ее до дна.

В ходе последней прямой линии 20 июня президенту напомнили о данном в 1999 году обещании — выпить водки, когда будет одержана победа. Тогда будучи председателем правительства России он приехал в Ботлих и заявил, что ему хотелось бы поднять тост за здоровье раненых и в память о погибших от рук боевиков, но поставил стопку, так как «не решены принципиальные задачи».