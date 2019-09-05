Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября за два дня

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби в своей книге рассказал, что российский президент Владимир Путин предупреждал экс-президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе нападения 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Биби пишет, что за два дня до терактов Путин звонил Бушу, чтобы предупредить, что разведка РФ обнаружила признаки надвигающейся террористической атаки, которая готовилась давно и исходила из Афганистана.

Также отмечается, что в сам день терактов, 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом и выразил сочувствие и поддержку.

Книга Биби «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» вышла в США 3 сентября.