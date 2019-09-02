Порошенко трудоустроился

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом, сообщается на сайте украинского парламента.

Уточняется, что его коллегами по комитету стали бывшая вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, согласно данным на сайте, теперь является членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

До этого Порошенко уже был депутатом в Раде третьего, четвертого, пятого и седьмого созывов, а также занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.

Ранее Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины.