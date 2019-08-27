Сенаторы США попросили Трампа отозвать приглашение Путина в G8

Сенаторы-демократы отправили прошение президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, в котором призвали его не звать российского лидера Владимира Путина на саммит и не возрождать G8. Об этом рассказал лидер демократической партии в сенате Чак Шумер в твиттере.

Он сообщил, что американские демократы в сенате протестуют против возвращения Путина и российской стороны в G7. По его словам, у России нет демократических институтов и экономического потенциала для возвращения в «Большую семерку».

Под письмом Трампу подписались также старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, старший демократ комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и старший демократ комитета по разведке Марк Уорнер.

Ранее сообщалось, что Трамп дал обещание пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году. Американский лидер также отмечает, что не беспокоится о последствиях приглашения российского коллеги на встречу G7, которые могут быть для него.