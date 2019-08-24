Волкер понадеялся на обмен заключенными между Россией и Украиной

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду на то, что обмен заключенными между Украиной и Россией состоится. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он не участвует в переговорах двух сторон. Он также отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского важно вернуть на родину всех заключенных, и прежде всего моряков.

«Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с помощником президента России Владиславом Сурковым, встретиться с ним», — сказал Волкер.

Ранее сообщалось, что адвокат осужденных на Украине россиян допустил их помилование.