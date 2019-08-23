Трамп считает саммит G7 бесполезной тратой времени

Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев жаловался на то, что ему предстоит посетить саммит G7 в Биаррице, который пройдет с 24 по 26 августа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источника.

Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии. До конца мая в Белом доме вовсе не знали, поедет Трамп на предстоящее мероприятие или нет.

По словам источника, американский лидер хотел бы больше акцентироваться на проблемах мировой экономики, ситуации в Соединенных Штатах, деятельности его администрации, а не защите окружающей среды и загрязнении океанов. В связи с этим его помощники добивались того, чтобы на саммите было достаточное вопросов экономического характера.

Кроме того, Трамп сообщал о своей позиции французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Они посоветовали ему не пропускать встречу.

Ранее сообщалось, что накануне встречи членов G7 в Биаррице президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия вернется в члены международного клуба.