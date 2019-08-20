Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России. Об этом он написал в своем твиттере.

По его мнению, будущее России полностью связано с Европой.

«Мы верим в Европу, которая проходит от Лиссабона до Владивостока», — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что между Путином Макроном в Форте Брегансоне во Франции завершились переговоры. Они носили закрытый характер и продолжались свыше 3,5 часов.