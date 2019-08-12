Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом передает твиттер американской дипломатической миссии.

Сообщается, что посольство США поддержало позицию МИД Украины по этому вопросу.

При этом сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявляет, что эта позиция говорит о бессилии Киева.

Ранее сообщалось, что Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.