США надеются на творческое решение по Донбассу

Госсекретарь США Майк Помпео выразил ожидания от нового правительства Украины. Об этом он заявил на встрече в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Политик заявил, что Украина может привнести новые идеи в разрешение конфликта в Донбассе.

Помпео отметил, что после выборов в парламент и назначения нового президента страны Киев может предложить «творческое решение данной проблемы».

Госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине реальный и подлинный, а также напомнил, что на территории Донбасса по прежнему ведуться военные действия.

Ранее сообщалось, что Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию.