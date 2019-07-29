США надеются на творческое решение по Донбассу
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил ожидания от нового правительства Украины. Об этом он заявил на встрече в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Политик заявил, что Украина может привнести новые идеи в разрешение конфликта в Донбассе.
Помпео отметил, что после выборов в парламент и назначения нового президента страны Киев может предложить «творческое решение данной проблемы».
Госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине реальный и подлинный, а также напомнил, что на территории Донбасса по прежнему ведуться военные действия.
Ранее сообщалось, что Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию.