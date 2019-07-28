Лидера республиканцев в США сделали «московским Митчем»

Журналисты и пользователи соцсетей раскритиковали и высмеяли лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла. Об этом передает издание The Hill.

Сообщается, что Макконнеллу в твитере дали хештег #MoscowMitch («Московский Митч»), а также его назвали «российским активом».

Также в социальной сети на сенатора появилось множество карикатур и коллажей. Одной из них стал кадр из фильма «Красная жара», на котором Арнольд Шварценеггер запечатлен в форме советского милиционера. При этом вместо лица актера на снимок наложено изображение Макконнелла.

Как отмечается, такое отношение к сенатору произошло из-за того, что он завернул два законопроекта, касающихся вмешательства в выборы США.

Ранее сообщалось, что Макконнелл заблокировал публикацию доклада по «российскому делу».