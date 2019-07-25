Крым призвал Зеленского не играться с санкциями

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара призвал Украину прекратить играться в санкционную политику против России. Об этом пишет ТАСС.

Ганжара прокомментировал решение правительства Украины по расширению санкционного перечня российских предприятий.

Он заявил, что в случае зеркального ответа России на украинские санкции, экономика страны серьезно пострадает.

По его словам, Россия до этого достаточно сдержанно реагировала на санкции со стороны Украины.

Отмечается, что, если Россия ответит более жестко, экономика Украины рухнет.

Ранее сообщалось, что на Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом».