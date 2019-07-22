Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Украина рассматривает возможность введения мер за паспортизацию жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Страна.Ua».

По его словам, украинские власти намерены прекратить выдачу российских паспортов.

Он отметил, что для этого необходимо ввести конкретные меры. Но какие именно, политик не сообщил.

«Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так», — подчеркнул Данилюк.

Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИДа Павел Климкин нашел скрытый смысл в паспортном указе Путина.