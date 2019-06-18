Названо имя нового советника Трампа по России

Журналист The NYT Питер Бейкер сообщил в твиттере, что Фиона Хилл, которая занимает пост директора по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности США, скоро уступит свое место главе совета Тиму Моррисону.

По его словам, перестановка произойдет в конце августа 2019 года.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп хочет изменить отношения с Россией и рассматривает возможный договор между США, Россией и Китаем, который должен прийти на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хилл написала много книг о России, знает историю российского государства и русский язык. Кроме того, она неоднократно критиковала президента России Владимира Путина. В 2013 году она написала его биографию, предупредив, что нельзя недооценивать стратегические способности Путина.

Моррисон в 2018 году стал членом Совета национальной безопасности. Помимо этого, он является помощником главы государства касательно оружия массового уничтожения.

Ранее сообщалось о тайном визите советницы Трампа в Москву.