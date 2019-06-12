Путин пошутил о найденном на раскопках в Кремле предмете

Президент России Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок на территории Кремля, сообщает РИА «Новости».

В этот раз специалисты проводят раскопки в Большом Кремлевском сквере, инициатива не связана с благоустройством и является исключительно научной. Отмечается, что выбранной место находится рядом с Соборной площадью, и с большей вероятностью может содержать находки ХII века.

Путин осмотрел обнаруженные предметы отделки здания Приказов, оружие и предметы быта. Президенту особенно понравилась большая медная ложка, он заявил, что с ее помощью «можно хорошо подзакусить».

Он также заявил, что подобные раскопки чрезвычайно важны для истории страны.

В 2016 году в Кремле прошли раскопки на месте снесенного 14-го корпуса. Среди находок оказались керамика, перстни, стрелы и железный стилус для письма на воске или бересте.