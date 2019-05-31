Эксперт объяснил данные последнего рейтинга ВЦИОМ о доверии Путину

Политолог Марат Баширов прокомментировал данные последнего опроса ВЦИОМ, согласно которому рейтинг доверия Владимиру Путину составляет 72,3%.

«Никакого на самом деле изменения методики не было. Есть две формы опросов: открытая форма и закрытая форма. Это знает любой человек, который сталкивался с социологией более или менее профессионально.

Открытая – это, когда человека спрашивают «кому из политиков вы доверяете?» и ждут его ответа. И то, что он вспоминает, он то и отвечает. Если это касается, например, президента Путина, он вообще президента Путина может не считать политиком. Он может его считать главой государства, отцом нации, просто приятным во всех отношениях человеком.

А закрытый опрос. Он выглядит следующим образом: вы спрашиваете «кому из политиков вы доверяете?» и дальше идет четкий перечень фамилий: Иванов, Петров, Сидоров и т.д.

По этому по закрытому перечню всегда рейтинги выше, выше в разы, потому что человек может не вспомнить просто фамилию, и получается рейтинг заниженный.

Поэтому, когда сейчас ВЦИОМ объявил о том, что есть закрытая форма и открытая форма, и цифры отличаются, объясняется только вот этим – менталитетом людей, которые отвечают на неожиданные вопросы», — отметил политолог.