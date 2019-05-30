Песков отреагировал на падение рейтинга Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы ВЦИОМа Валерия Федорова о падении рейтинга российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, электоральный рейтинг Путина перешел в тенденцию роста.

«Как может, например, падать доверие, но растет электоральный рейтинг. По всей видимости, это какой-то сложный анализ», — сказал Песков.

Он также добавил, что по Путину существует множество различных рейтингов.

Ранее сообщалось, что Федоров назвал причину падения рейтинга Путина.