Песков отреагировал на падение рейтинга Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы ВЦИОМа Валерия Федорова о падении рейтинга российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, электоральный рейтинг Путина перешел в тенденцию роста.
«Как может, например, падать доверие, но растет электоральный рейтинг. По всей видимости, это какой-то сложный анализ», — сказал Песков.
Он также добавил, что по Путину существует множество различных рейтингов.
Ранее сообщалось, что Федоров назвал причину падения рейтинга Путина.