Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

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Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По его словам, рейтинг Путина снизился из-за того, что жители России «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше».

Он также добавил, что это связано с тем, что доходы россиян на за последние пять лет «не выросли».

Федоров подчеркнул, что подобное «сильно напрягает» жителей России.

Ранее «Газета.Ru» писала, что власти считают, что россияне смотрят на события в стране сквозь «черные очки».