Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
По его словам, рейтинг Путина снизился из-за того, что жители России «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше».
Он также добавил, что это связано с тем, что доходы россиян на за последние пять лет «не выросли».
Федоров подчеркнул, что подобное «сильно напрягает» жителей России.
Ранее «Газета.Ru» писала, что власти считают, что россияне смотрят на события в стране сквозь «черные очки».