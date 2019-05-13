Готовность Трампа встречаться с Путиным прокомментировал эксперт

Вероятность встречи американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина очень высокая. Об этом украинским СМИ заявил политолог Николай Злобин.

По его мнению, Москва выдержит небольшую дипломатическую паузу и согласится на эту встречу.

«Трамп, у которого развязаны руки после окончания расследования прокурора Роберта Мюллера, сможет предложить свою повестку Путину, которую тот с нетерпением дожидается», — добавил Злобин..

Ранее Трамп объявил о новой встрече с Путиным.

Также помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон якобы запросил у Москвы встречу на высшем уровне.