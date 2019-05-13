Трамп объявил о новой встрече с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, когда вновь встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Трам объявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и Путиным на G20 в японской Осаке.

По словам американского лидера, встреча состоится в следующем месяце.

Трамп подчеркнул, что их встреча с Си Цзиньпином может быть плодотворной, так как их «торговый спор обострился».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон якобы запросил у Москвы встречу на высшем уровне.