Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что никакой политики и конспирологии в этом нет.

Отмечается, что по случаю 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне мировых лидеров не приглашали на мероприятия из-за некруглой даты..

«Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия (торжества в Минске и в Москве)» , — пояснил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем Победы.