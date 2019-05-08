Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ
Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными. Об этом политик написал в своем твиттере.
По его словам, камбин решил поддержать это предложение после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям Донбасса.
Он также добавил, что все документы, выданные российскими органами, будут теперь признаваться недействительными.
Ранее российский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае продолжит выдачу паспортов, и признание Украиной их недействительными ничего не изменит.