Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ

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Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными. Об этом политик написал в своем твиттере.

По его словам, камбин решил поддержать это предложение после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям Донбасса.

Он также добавил, что все документы, выданные российскими органами, будут теперь признаваться недействительными.

Ранее российский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае продолжит выдачу паспортов, и признание Украиной их недействительными ничего не изменит.