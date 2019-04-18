В Кремле назвали цель визита советницы Трампа в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл обсуждала в Москве вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что Хилл встречалась с помощником президента Юрием Ушаковым, а также с замглавы российского МИДа Сергеем Рябковым.
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«[Обсуждала] вопросы двухсторонних отношений», — сказал Песков.
Он добавил, что встреча Трампа и его российского коллеги Владимира Путина не обсуждалась.
Ранее СМИ узнали, что о визите советницы Трампа в Москву.