Финляндия выступила против выхода России из Совета Европы

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Финляндия хотела бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить актуальные двусторонние и международные вопросы.

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Он также добавил, что в частности, хочет поговорить с Путиным об экономическом сотрудничестве и взаимодействие по вопросам окружающей среды.

Ниинистё подчеркнул, что в настоящее время отношения России и Финляндии развиваются хорошо.

Ранее сообщалось, что Ниинистё отправился на встречу с Путиным на поезде.