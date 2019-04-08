Финляндия выступила против выхода России из Совета Европы
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Финляндия хотела бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить актуальные двусторонние и международные вопросы.
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Он также добавил, что в частности, хочет поговорить с Путиным об экономическом сотрудничестве и взаимодействие по вопросам окружающей среды.
Ниинистё подчеркнул, что в настоящее время отношения России и Финляндии развиваются хорошо.
Ранее сообщалось, что Ниинистё отправился на встречу с Путиным на поезде.