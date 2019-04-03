Путину вручат орден Агостиньо Нето за заслуги перед Анголой

Прибывший с официальным визитом в Россию глава Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что вручит президенту страны Владимиру Путину орден Агостиньо Нето, передает ТАСС.

По словам Лоуренсу, орден является знаком особой благодарности России за поддержку ангольского народа.

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«Он [Путин] оказывал нам в течение многих лет [поддержку] до того, как Ангола стала самостоятельным государством», — заявил Лоуренсу.

Орден Агостиньо Нето относится к особо почетным государственным наградам республики.

Ранее сообщалось, что президент Анголы прилетел с официальным визитом в Россию.