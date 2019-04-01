ЦИК Украины обработал более 40% протоколов

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Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 40,09% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинских ЦИК.

По данным агентства, Зеленский набирает 30,22% голосов избирателей.

Как отмечается, второе место занимает украинский лидер Петр Порошенко с 16,65% голосов.

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При этом тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13,13% голосов.

Ранее сообщалось, что Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.