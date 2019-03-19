Путин поговорил с объявившим об отставке Назарбаевым

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, объявившем о своем уходе, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что разговор произошел днем 19 марта до обращения Назарбаева к нации.

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Он добавил, что не располагает информацией о содержании этого разговора.

Ранее сообщалось, что церемония принесения присяги народу Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоится в 12.00 20 марта.

Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта.

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