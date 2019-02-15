Путин прокомментировал свою травму
Российский лидер Владимир Путин заявил, что он незначительно повредил палец во время тренировки по дзюдо в Сочи, передает РИА «Новости».
Разминаясь перед тренировочной игрой в хоккей, Путин рассказал генеральному менеджеру сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой о своем самочувствии.
«Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал», — отметил Путин.
Также в шутку он сказал, что он «не девочка» и «не расплачется», добавив, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.
Ранее сообщалось, что Путин повредил палец руки во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановы.
Напомним, что 14 февраля Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи и во время спарринга повредил палец.
Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а по итогам тренировки сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.