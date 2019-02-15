Путин прокомментировал свою травму

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что он незначительно повредил палец во время тренировки по дзюдо в Сочи, передает РИА «Новости».

Разминаясь перед тренировочной игрой в хоккей, Путин рассказал генеральному менеджеру сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой о своем самочувствии.

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«Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал», — отметил Путин.

Также в шутку он сказал, что он «не девочка» и «не расплачется», добавив, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Ранее сообщалось, что Путин повредил палец руки во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановы.

Напомним, что 14 февраля Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи и во время спарринга повредил палец.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а по итогам тренировки сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.