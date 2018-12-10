Путин может принять участие в прощании с Людмилой Алексеевой

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Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Я этого не исключаю, конечно. Потому что, тем более, завтра будет день, во многом посвященный правозащитной проблематике. Завтра пройдет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека», — сказал Песков.

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Он отметил, что «в такой день не отдать дань памяти Людмилы Алексеевой было бы невозможно».

Ранее стало известно место прощания с Людмилой Алексеевой.