Путин пообещал поддерживать народ Греции

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена поддерживать греческий народ вне зависимости от ситуации в Греции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что Россия всегда поддерживала независимость Греции и проживающих в стране людей.

Реклама

«И будем это делать дальше вне зависимости от того, трудные времена переживает греческий народ или процветает», — заявил Путин.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что позиция страны в отношении России не меняется под давлением третьих стран.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию визита Ципраса в Москву.