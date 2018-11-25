Суд отказался перенести тюремное заключение экс-советника Трампа

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Судья столичного округа Колумбия Рэндолф Мосс постановил отклонить ходатайство бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса о предоставлении ему отсрочки от тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«По итогам рассмотрения ходатайства подзащитного о продлении временного освобождения под обязательство явки и ходатайства о предоставлении отсрочки от тюремного заключения суд постановляет, что оба ходатайства отклонены», — говорится в документе.

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Пападопулос попросил суд отсрочить его тюремное заключение — ранее экс-советник Трампа был приговорен к 14 суткам тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР, наказание должно вступить в силу 26 ноября. Изначально он дал свое согласие на тюремное заключение, однако впоследствии подал в суд ходатайство.

Ранее CNN сообщил, что Пападопулос просил иммунитет от преследования в США.