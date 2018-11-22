ABC: глава «российского дела» добивается тюрьмы для экс-советника Трампа

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Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США, попросил суд отклонить ходатайство Джорджа Пападопулоса, экс-советника предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Пападопулос попросил суд отсрочить его тюремное заключение — ранее экс-советник Трампа был приговорен к 14 суткам тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР, наказание должно вступить в силу 26 ноября. Изначально он дал свое согласие на тюремное заключение, однако впоследствии подал в суд ходатайство.

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«Ответчик получил именно то, за что торговался. Заставить его сдержать свое обещание не является принуждением к тяжкому испытанию», — говорится во встречном ходатайстве юристов Мюллера.

Ранее сообщалось, что у Мюллера могут появиться новые вопросы к Трампу.