Fox: Трамп увеличил расходы на разведку и шпионаж из-за угрозы России, Китая и КНДР

Президент США Дональд Трамп резко увеличил финансирование разведывательных операций, в том числе шпионскую деятельность, нацеленных на Россию, КНДР и Китай, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на опубликованные документы от министерства обороны и данные от национальной разведки США.

Увеличение бюджета говорит об «агрессивном подходе» Трампа к информационной войне, исходя из которой Пентагон представил новую стратегию кибербезопасности, а министерство юстиции США создало целевую группу по кибербезопасности, в том числе для предотвращения утечки информации.

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За последний финансовый год США потратили $81,5 млрд на гражданские и военные разведывательные операции. Это на 11,6% больше, чем в предыдущем году, говорится в материале. Из них $59,4 млрд были распределены на Национальную разведывательную программу, которая охватывает ЦРУ, АНБ и подразделения ФБР. По сравнению с цифрами прошлого года бюджет увеличился на $5 млрд.

Все это похоже на то, что увеличивая инвестиции, США готовятся к кибервойне со своими самыми крупными противниками, отмечается в материале.

Для Трампа, над которым издевались во время президентской кампании 2016 года, утверждая, что китайский шпионаж представляет такую же значительную угрозу, как и российские хакеры, и снова в следующем году, когда он предложил сформировать «непроницаемое подразделение кибербезопасности» с президентом России Владимиром Путиным, расходы отразили его давнюю озабоченность по поводу различных потенциальных угроз.

Расходы на разведку и шпионскую деятельность отражают давнюю обеспокоенность Трампа потенциальными киберугрозами, добавляет Fox.

Ранее на Аспенском форуме по проблемам безопасности глава Национальной разведки Дэн Коутс обозначил ряд угроз, с которыми все чаще сталкиваются США. В своей речи он упомянул Россию, Китай, Иран и террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В сентябре Пентагон назвал Россию и Китай угрозами для кибербезопасности США. Кроме этого, в июне в США предупредили о киберугрозе со стороны КНДР. Специалисты министерства и федеральной службы безопасности США обнаружили вредоносные троянские программы, используемые северокорейским правительством для атаки на отдельные компьютеры и целые сети.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.