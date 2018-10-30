Fox: «российское дело» подошло к критической фазе за неделю до выборов в США

Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года, приближается к «критической фазе», отмечает американский телеканал Fox News.

Это связано с приближением промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Они могут «подготовить почву» для окончательного заключения длительного расследования, говорится в материале.

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Дата вынесения заключительного приговора уже близка — ожидается, что команда Мюллера опубликует результаты вскоре после ноябрьских выборов. Однако завершение расследования может преподнести «некоторые сюрпризы», если принять во внимание недавние заявления центральных участников дела, отмечает телеканал.

Например, осужденный Джордж Пападопулос, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, заявил в программе «Fox&Friends», что рассматривает вариант отказа от своего соглашения с правительством после получения «определенной информации».

Два источника, близких к юридической команде президента США Дональда Трампа, рассказали Fox News, что расследование Мюллера постепенно «сворачивается».

Телеканал отмечает, что несмотря на то, что юристы Трампа и эксперты ожидают завершения «российского дела» Мюллера в течение нескольких недель после выборов 6 ноября, демократы, наоборот, пообещали продолжить расследование, если они смогут получить большинство мест в палате представителей США.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.