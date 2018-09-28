Politico: один из фигурантов «российского дела» в США опасается за свою жизнь

Гражданин США Ричард Пинедо, который признал свое участие в операциях «российского вмешательства» в избирательный процесс в США в 2016 году, опасается за свою жизнь, сообщает американский журнал Politico cо ссылкой на слова его адвоката.

Отмечается, что ранее Пинедо сотрудничал со специальным прокурором США Робертом Мюллером, который ведет «российское дело». В октябре ожидается вынесение судебного приговора в отношении 28-летнего американца, сообщает издание. Ему вменяется продажа номеров банковских счетов так называемым «российским интернет-троллям», которые использовали эти счета для покупки интернет-рекламы, пишет Politico. Данная реклама была направлена в поддержку на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также на «нагнетание вражды» среди американцев по спорным вопросам, говорится в материале.

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Адвокат Пинедо рассказал в суде 26 сентября, что его подзащитному ранее угрожали и преследовали из-за его участия в расследовании. По словам адвоката, Пинедо из-за сотрудничества со следствием находится «в постоянном страхе за свою собственную безопасность и безопасность своей семьи». Также фигурант «российского дела» боится выезжать за пределы США и ограничивает поездки на территории страны, отмечается в материале.

Прокуроры просят для Пинедо от 12 до 18 месяцев лишения свободы с возможностью домашнего заключения, сообщает Politicо. Тем не менее, фигуранту «российского дела» может грозить максимально до 15 лет тюрьмы, однако, скорее всего, Пинедо приговорят к значительно короткому сроку, отмечает издание.

После вынесения приговора в октябре американец Ричард Пинедо станет третьим осужденным лицом в расследовании Мюллера, пишет Politico. В апреле голландский адвокат Алекс ван дер Зваан стал первым осужденным по делу о предполагаемом российском вмешательстве спецпрокурора Роберта Мюллера. Его приговорили к 30 дням тюремного заключения за дачу ложных показаний. В сентябре вынесли приговор с 14-дневным заключением в тюрьму второму осужденному по «российскому делу» — экс-советнику президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу.