У Госдепа нет «иллюзий», что Россия пойдет на уступки из-за санкций США

Андрэа Томпсон, заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружением и международной безопасности, заявила, что Россия вероятнее всего не предпримет необходимые шаги, чтобы не допустить введения новых санкций по делу Скрипалей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что Соединенные Штаты ввели первый пакет санкций по делу Скрипалей в рамках Закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Они вступили в силу 22 августа.

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«Мы дали ясно понять Москве, что мы продолжим выполнять наш мандат в рамках этого закона и что она (Москва — ред.) должна предпринять действия для раскрытия своей деятельности, связанной с химическим оружием», — говорится в письменных показаниях Томпсон, которые подготовлены для выступления перед сенатом США.

Она подчеркнула, что у США «нет иллюзий» о том, что Россия предпримет какие-либо шаги, чтобы не допустить введения новых санкций.

Ранее Госдеп анонсировал новые «жесткие» санкции против России из-за дела Скрипалей.