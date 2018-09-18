Глава МИД Ирана: решение Путина и Эрдогана помогло предотвратить войну в Идлибе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем твиттере, что благодаря ряду последних встреч, в том числе, российско-турецкому саммиту в Сочи, удалось избежать войны в сирийском Идлибе.

Он также упомянул свои визиты в Анкару и Дамаск и саммит Иран-Россия-Турция в Тегеране.

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«Интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель<...> сумела предотвратить войну в Идлибе с твердой решимостью бороться с экстремизмом и террором», — подчеркнул Зариф.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.