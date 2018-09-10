Демократы США заявили о пропаже и возможной смерти участника «российского дела»

Лондонский ученый и гражданин Мальты Джозеф Мифсуд, которого в США считают связующей нитью между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями, «пропал и может быть мертв», пишет Daily Mirror со ссылкой на судебные материалы, которые подали демократы в США в рамках иска против России и штаба Трампа.

57-летний Джозеф Мифсуд был профессором в Лондонской дипломатической академии и работал в шотландском университете Стирлинга. Ранее газета The Telegraph писала, что экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос через лондонского профессора Мифсуда пытался организовать встречу с российской стороной.

В судебном иске демократы заявили, что всем ответчикам по делу были разосланы извещения, за исключением Мифсуда, который «пропал и может быть мертв».