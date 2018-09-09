В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана о возможной встрече с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитирий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, лидеры России и Турции намерены продолжать общение друг с другом. Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, состоится ли встреча Путина и Эрдогана.

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«Президенты договорились продолжить общение», — заявил Песков.

27-28 сентября турецкий лидер посетит с официальным визитом Германию.

Ранее Эрдоган заявил, что хотел бы обсудить с Путиным разногласия, возникшие между странами, по завершении его поездки в ФРГ.