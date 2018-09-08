Трамп отреагировал на приговор фигуранту «российского дела»
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего советника Джорджа Пападопулоса, которого суд приговорил к 14 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР.
«14 дней за $28 млн это по $2 млн в день, никакого сговора», — написал Трамп.
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Он также добавил, что данный день является «отличным для США».
Ранее сообщалось, что суд приговорил Джорджа Пападопулоса к 14 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР.
Также стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием дела о «российском вмешательстве» в выборы, настаивал на тюремном сроке в качестве приговора Пападопулосу.