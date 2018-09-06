NYT опубликовал статью анонимного чиновника о сопротивлении Трампу

Сотрудник администрации Трампа, пожелавший остаться неизвестным, опубликовал статью в The New York Times, в которой рассказал о «тихом сопротивлении» президенту США Дональду Трампу внутри его собственной администрации.

«Трудность положения, которую он (Трамп) не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — говорится в тексте анонимной статьи.

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Пожелавший остаться неизвестным сотрудник администрации президента подчеркнул, что он имеет ввиду не «популярное сопротивление левых», а людей, которые хотят, чтобы администрация США добивалась успехов и считают, что многие ее действия уже привели к улучшению жизни в США. По его словам, именно желанием этих людей служить стране, а не президенту, объясняется срыв многих неудачных порывов Трампа на посту президента.

«Корень проблемы — аморальность президента. Любой, кто работает с ним знает, что он не придерживается никаких четких принципов, которые бы направляли его решения. Хотя он был избран как республиканец, президент показывает слабую заинтересованность в идеалах, которые связывают консерваторов: свободном мышлении, свободных рынках и свободных людях. В лучшем случае, он обращается к ним в своих прописанных выступлениях. В худшем — атакует в лоб», — написал автор статьи.

Он также обращает внимание читателей на то, что Трамп выказывает симпатию к «автократам, таким как президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын». По его словам, президент США продемонстрировал нежелание выслать «шпионов Путина» в качестве наказания за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также жаловался на то, что его вынуждают вступать в дальнейшую конфронтацию с Россией и вводить новые санкции.

«Но его команда по национальной безопасности разбиралась в вопросе лучше — такие меры были необходимы, чтобы призвать Москву к ответу. Это не работа так называемого «глубинного государства» (deep state). Это работа устойчивого государства (steady state)», — заявил он.

Автор статьи подчеркнул, что многие ожидали запуска процесса, который позволил бы отстранить действующего президента от управления страной, однако «никто не хотел вызвать конституционный кризис», поэтому противники Трампа намерены «подтолкнуть администрацию в верном направлении». Он также отметил, что наибольшее беспокойство вызывает «не то, что господин Трамп сделал с постом президента, а скорее то, что мы как нация позволили ему сделать с собой».

Ранее СМИ сообщили, что новая книга о Трампе расшатывает Белый дом.