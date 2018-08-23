CNBC: Госдеп США «троллит» Кремль названием новой должности

Государственный департамент США «троллит» Кремль, введя новую должность «старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям», отмечает телеканал CNBC.

Должность нового советника, связанного с Россией, складывается в аббревиатуру SARMAT. Ранее президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском ракетном комплексе «Сармат», который поступит на вооружение российской армии. В частности, Путин утверждал, что «Сармат» не имеет ограничений по дальности полета, а значит способен долететь в любую точку мира. Помимо этого, говорилось, что он будет способен превзойти любые новейшие системы перехвата. В СМИ ранее появлялась информация, что ракетный комплекс будет способен стереть с лица земли территорию размером с американский штат Техас.

О введении новой должности рассказал помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям в сенате США. В частности, на слушаниях обсуждался вопрос эффективности санкций в отношении России. Как отмечает CNBC, представитель Госдепартамента США подтвердил, что название должности не было совпадением.